Dopo l’estate settembrina ondata di maltempo in arrivo mercoledì: ecco le zone a rischio

Forte ondata di maltempo in arrivo mercoledì: ecco le zone a rischio. Le temperature subiranno un crollo, riportandosi su valori più vicini alla media del periodo

Una forte ondata di maltempo si prepara a investire l’Italia e la giornata di mercoledì 10 settembre si prospetta particolarmente critica. L’arrivo di correnti atlantiche sul Mediterraneo favorirà la nascita di un minimo depressionario secondario, responsabile di una fase perturbata intensa tra martedì 9 e giovedì 11 settembre, con i fenomeni più significativi attesi proprio nella giornata di mercoledì. A dirlo sono i meteorologi de ilmeteo.it.

“Dopo un primo peggioramento che interesserà soprattutto il Nordovest nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 10 settembre entreremo nel clou del peggioramento: sono attesi temporali di forte intensità, con un elevato rischio di nubifragi e allagamenti– scrivono gli esperti- alcune zone saranno particolarmente a rischio: soprattutto il Triveneto, l’alta Lombardia, la Liguria, la Toscana e il Lazio. Su queste regioni i nuclei temporaleschi potranno anche assumere carattere stazionario, con conseguenti criticità idrologiche e idrogeologiche. Non si escludono locali grandinate, in particolare sulle pianure del Nord-Est. Su Alto Piemonte/Lombardia occidentale, sulle regioni del Nord Est, sulla Liguria di Levante e sulle coste tirreniche di Toscana e Lazio localmente potrebbero cadere oltre 150/200 litri di pioggia per metro quadrato in pochissimo tempo, ovvero l’equivalente delle precipitazioni attese in 2 mesi”.

La perturbazione si concentrerà con particolare violenza soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro. “La fase più intensa si avrà anche qui nella giornata di mercoledì 10 settembre, con temporali intensi, nubifragi e un elevato rischio di allagamenti– concludono-

La raccomandazione è di prestare la massima attenzione, specie alle aree pianeggianti tra la Toscana e il Lazio, dove non possiamo purtroppo escludere alluvioni lampo.

Le temperature, infine, subiranno un crollo, riportandosi su valori più vicini alla media del periodo”.