Claudio Serrano torna con il singolo “Lungo il fiume”

“Lungo il fiume” è il nuovo singolo di Claudio Serrano disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

ll brano dipinge il contrasto tra la bellezza di una notte estiva e la disconnessione del protagonista con il mondo che lo circonda. Le luci della fiera e l’atmosfera calda dell’estate offrono un conforto momentaneo, ma presto il protagonista si rende conto di essere immerso in una realtà che non gli appartiene più, cercando una via di fuga da tutto ciò che non riesce più a comprendere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Lungo il fiume nasce da un’immagine che mi è rimasta impressa di una notte d’estate. La città è viva, la gente si mescola alla frenesia della notte e io mi trovo a vivere un contrasto interiore. Mi perdo nel calore estivo e nelle luci della fiera, ma sotto quella bellezza c’è un senso di smarrimento, una voglia di scappare da un mondo che ormai non sento più mio.”

Biografia

Claudio Serrano nasce a Roma il 13/02/1991. Da molto piccolo si appassiona al rock classico, al suo immaginario, al blues e al folk. Inizia l’esperienza musicale al liceo, a soli 14 anni, con lo studio principalmente della chitarra e della batteria. Le prime esperienze musicali sono quelle di cantante in cover band, dove esegue brani classici rock di gruppi come Black Sabbath, Lynyrd Skynyrd, Iron Maiden, Metallica. Dopo queste prime esperienze, si avvicina al blues, al folk e al soul da cui prenderà ispirazione. Cantanti come Van Morrison, Bob Dylan, Bruce Springsteen, ma anche Chuck Berry, Robert Johnson, Muddy Waters, Sam and Dave, Aretha Franklin, Wilson Pickett, diventano le principali ispirazioni per la scrittura delle canzoni tanto che a 19 anni si trasferisce a Londra dove vive per un paio di anni continuando a esibirsi con diversi gruppi come cantante chitarrista. Quando torna a Roma, riprende lo studio della chitarra diplomandosi alla scuola fonderia delle arti e fonda il gruppo dr Mike and the Tank Top Two, che diventerà successivamente Claudio Serrano and the Wops con cui suona regolarmente in locali della scena romana. Nel 2017 registra e produce il suo primo ep con il nome di Bellevue Hills Street che viene nel 2018 con la casa discografica Reheoo Music inc.

Nel 2025, firma con l’etichetta Up Music con la quale il singolo “Lungo il fiume”, un brano dal sound country molto accattivante che segna una nuova fase della sua carriera musicale.

