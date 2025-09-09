Anthony Hopkins insegue il suo sogno in “Indian, la grande sfida” su Rai Movie: la trama

La vera storia di Burt Munro, un ultrasessantenne neozelandese appassionato di motori e instancabile sognatore. La racconta il film biografico “Indian, la grande sfida” su Rai Movie

La vera storia di Burt Munro, un ultrasessantenne neozelandese appassionato di motori e instancabile sognatore. La racconta il film biografico “Indian, la grande sfida”, in onda martedì 9 settembre alle 21.10 su Rai Movie. Deciso a stabilire un record di velocità mondiale con la sua motocicletta Indian Scout del 1920, Burt, armato di una tenacia incrollabile, parte dalla sua casa a Invercargill, in Nuova Zelanda, per raggiungere le distese salate di Bonneville nello Utah, negli Stati Uniti.

Tra difficoltà burocratiche, imprevisti e incontri memorabili, l’uomo affronta la “grande sfida” di inseguire un sogno a cui ha dedicato tutta la vita. Grazie all’interpretazione di Anthony Hopkins e alla regia di Roger Donaldson, “Indian, la grande sfida” è un tributo a un personaggio che, nonostante la non più giovane età, ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo e ha lasciato un segno nel mondo del motociclismo. Nel cast anche Chris Lawford, Annie Whittle.