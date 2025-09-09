A Milano arriva “The Jazzness” l’imperdibile spettacolo di Inoki

Il 30 settembre il Blue Note di Milano aprirà le porte a “The Jazzness” l’imperdibile spettacolo di Inoki, icona della scena rap italiana

Il 30 settembre il Blue Note di Milano aprirà le porte a “The Jazzness” l’imperdibile spettacolo di Inoki, icona della scena rap italiana, che salirà sul palco accompagnato dalla sua band per un concerto dal forte impatto sonoro.

Un live quello di The Jazzness che ripercorrerà in una chiave nuova, le tappe fondamentali della carriera dell’artista; dalle origini che lo hanno reso un punto di riferimento del rap underground fino alle produzioni più recenti. La serata sarà arricchita da ospiti speciali: sul palco insieme alla band i Mefisto Brass, ensemble che unisce fiati e potenza ritmica in una miscela esplosiva capace di spingersi oltre i confini dei generi e Zibba, cantautore e produttore tra i più stimati del panorama indipendente italiano, che porterà sul palco il suo tocco cantautorale e poetico.

Il concerto rappresenta un tassello importante del percorso artistico legato a “The Jazzness”, l’album pubblicato da Inoki lo scorso 16 maggio: nove tracce registrate dal vivo, che raccontano vent’anni di rap con una nuova sensibilità. Un progetto nato dall’incontro con Zibba, Kiddo e Chryverde, in cui il rap si intreccia con l’attitudine jazzistica e con la forza dei fiati dei Mefisto Brass, fino al duetto intenso con Zibba in “Immortali”. The Jazzness è un invito a rallentare, a cercare la verità nelle parole e nel suono.