Trump propone accordo ad Hamas: “Accetti o ci saranno conseguenze”

Trump propone un accordo ad Hamas: “Questo è il mio ultimo avvertimento. Accetti o ci saranno conseguenze. La guerra deve finire”

Le forze armate israeliane hanno fatto sapere di aver colpito un grattacielo “utilizzato dall’organizzazione terroristica Hamas nella zona di Gaza City”. Secondo quanto si legge nel messaggio pubblicato su X “I terroristi di Hamas hanno installato apparecchiature di raccolta dati e posizionato postazioni di osservazione nell’edificio per monitorare la posizione delle truppe israeliane nella zona. I terroristi di Hamas hanno anche piazzato numerosi ordigni esplosivi nei pressi dell’edificio”. L’Idf assicura che “prima dell’attacco sono state adottate misure per mitigare i danni ai civili”.

L’operazione rientra in una strategia ben precisa. Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Stiamo intensificando la manovra alla periferia di Gaza City e all’interno della stessa. Stiamo eliminando i terroristi di Nuhba che hanno avuto un ruolo significativo nel massacro del 7 ottobre, tra cui quel dannato terrorista che ha chiamato i suoi genitori e si è vantato di aver ucciso 10 israeliani con le sue stesse mani. Ora abbiamo chiamato la famiglia e li abbiamo informati che questo terrorista era stato eliminato”.

Dal fronte americano, Channel 12 rivela che Donald Trump ha presentato ad Hamas una proposta di accordo, apportando modifiche significative rispetto alle proposte precedenti. Nella versione data dal presidente Usa, i 48 ostaggi e le vittime vengono rilasciate il giorno stesso della firma, in cambio del rilascio di centinaia di terroristi e prigionieri palestinesi.

Le persone vicine al Primo Ministro Netanyahu hanno commentato affermando che “Israele sta considerando molto seriamente la proposta del Presidente Trump e Hamas probabilmente continuerà a rifiutarla”. A commentare anche il presidente del partito Blu e Bianco, Benny Gantz: “La risposta israeliana al piano del presidente Trump, così come pubblicato, deve essere un chiaro e inequivocabile sì. Invito ancora una volta i miei amici dell’opposizione ad annunciare che è stato fornito tutto il sostegno politico necessario, compresa l’entrata in un governo per riscattare i prigionieri-servi per un periodo di tempo limitato, se necessario”.

TRUMP: “HAMAS ACCETTI O CI SARANNO CONSEGUENZE”

“Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti. Ho avvertito Hamas delle conseguenze del rifiuto. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro! Grazie per l’attenzione”, ha scritto il presidente Trump su Truth. L’organizzazione non ha respinto la proposta, ma – fa sapere Ynet – sta valutando eventuali punti da chiarire.

