“Ti guardo”, film Leone d’Oro a Venezia 2015, stasera su Rai 5: la trama

La storia al centro del film “Ti guardo” per la regia di Lorenzo Vigas, in onda lunedì 8 settembre alle 21.15 su Rai 5
A Caracas, Armando, tecnico dentale cinquantenne, paga giovani per spogliarsi. Spia anche un anziano uomo d’affari legato al suo passato. Con Elder, 18enne orfano a capo di una banda, nasce un rapporto conflittuale, ma profondo. È la storia al centro del film “Ti guardo” per la regia di Lorenzo Vigas, in onda lunedì 8 settembre alle 21.15 su Rai 5. Leone d’Oro per il miglior film a Venezia 2015. Nel cast, Alfredo Castro, Luis Silva, Jericó Montilla, Catherina Cardozo, Marcos Moreno.