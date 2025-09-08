“The Missing”, il western di Ron Howard, oggi su Rai Movie: la trama

Nelle terre selvagge del Nuovo Messico con Cate Blanchett. Stasera su Rai Movie “The Missing”, il western di Ron Howard: la trama del film

E’ ambientato nelle terre selvagge del Nuovo Messico del 1885 il western “The Missing”, in onda su Rai Movie lunedì 8 settembre alle 21.10. Il film, diretto dal maestro Ron Howard, racconta la storia di Maggie Gilkeson (Cate Blanchett), una donna indipendente che gestisce un ranch con le sue due figlie.

La sua vita cambia drasticamente quando sua figlia maggiore, Lily, viene rapita da un gruppo di indiani guidati da uno stregone. Maggie, insieme al padre Samuel Jones (Tommy Lee Jones), un uomo che ha abbandonato la famiglia per vivere con gli Apache, parte alla ricerca della ragazza, affrontando numerosi pericoli. Ron Howard dirige un western che affronta tematiche di redenzione, relazioni familiari e diversità culturale, con tensione drammatica che si mescola a elementi di horror e soprannaturale.

Nel cast anche Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart.