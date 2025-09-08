Su Rai 4 prima serata horror con il film “Don’t Look at the Demon”: la trama del film

Horror a sfondo paranormale per la prima serata di Rai 4, lunedì 8 alle 21.20, con il film “Don’t Look at the Demon”: la trama

Horror a sfondo paranormale per la prima serata di Rai 4, lunedì 8 alle 21.20, con il film “Don’t Look at the Demon”. La sensitiva Jules conduce un programma televisivo che si avventura in diversi paesi del mondo alla ricerca di casi paranormali da documentare. Insieme ai suoi colleghi, che compongono la Skeleton Crew, Jules è in Malesia e si reca nella villa in cui vive una coppia americana che dice di avere un’infestazione da poltergeist. All’inizio Jules non percepisce nulla di strano in quella casa, ma proprio mentre sta per salutare i proprietari ha una visione spettrale che la convince a passare la notte lì.

Il regista malesiano Brando Lee scrive, dirige e produce il film aggiungendo un tocco di folklore al filone dell’horror paranormale che unisce infestazioni demoniache ed esorcismi.

Nel cast, nel ruolo di protagonista, l’icona del cinema horror e figlia d’arte Fiona Dourif (“La maledizione di Chucky”, la serie tv “The Stand”, la serie tv “Chucky”) affiancata dal lanciatissimo Harris Dickinson, protagonista di “The King’s Man – Le origini”, “La ragazza della palude”, “Triangle of Sadness” e “Babygirl”.