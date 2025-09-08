Su Rai 1 da oggi al via “Storie Italiane”, nuova stagione, con Eleonora Daniele

Da lunedì 8 settembre, alle 9.50 su Rai 1, “Storie Italiane”, per il tredicesimo anno, riaprirà le porte alle grandi inchieste che hanno caratterizzato la scorsa stagione: emergenza abitativa, mancati diritti verso il mondo dei disabili, violazioni sulla tutela dell’infanzia. I temi sociali faranno da padroni di casa, sempre nell’interesse collettivo e all’insegna del Servizio Pubblico.

Eleonora Daniele continuerà il suo racconto attraverso testimonianze dirette, che cercheranno di mettere luce sui grandi temi di attualità quotidiana. Non mancheranno storie positive e di speranza. Il programma sarà declinato in due parti, la prima legata alla stretta cronaca, l’altra sarà legata all’approfondimento di tematiche socioeconomiche. Grande spazio alle donne e ai loro diritti, per proseguire la lotta alla violenza di genere, anche attraverso approfondimenti con associazioni e istituzioni che si occupano di sostenere le vittime. “Storie Italiane” anche quest’anno riserverà inoltre ampi spazi all’infanzia e al mondo della scuola, con l’ntento di dare una lettura giornalistica e informativa al pubblico con interviste a personaggi di rilievo e di prestigio, come grandi medici e rappresentanti delle istituzioni.