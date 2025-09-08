Stasera su Rai 3 Stefano Massini torna con “Riserva Indiana”. Ospiti: Nina Zilli, Nino Buonocore, Alex Britti, Mimì e Fabrizio Moro

Dopo il successo delle prime tre stagioni, Stefano Massini torna con con “Riserva indiana”, venti nuovi appuntamenti in onda da lunedì 8 settembre alle 20.20 su Rai 3. Il cuore del programma di Rai Cultura e Ruvido produzioni è costituito dall’incontro tra musica e parole, i monologhi originali di Massini e gli ospiti che rappresentano il meglio della musica italiana. Nello studio, insieme al pubblico di giovani, gli artisti hanno l’occasione di suonare dal vivo con una band resident e di affrontare tematiche profonde, tra riflessioni, temi sociali e intrattenimento.

Nina Zilli è la prima ospite della prima puntata della nuova stagione di “Riserva Indiana” per parlare di cio che è “sempre”, poi – martedì 9 settembre – con Nino Buonocore si parlerà del connubio scrittura e amore. Alex Britti, mercoledì 10, racconterà il silenzio e del significato della parola “muto”. Giovedì 11 settembre, ospite Mimì che parlerà di amore e vita. La settimana si conclude, venerdì 12, con Fabrizio Moro e la melanconia, considerata nell’antica Grecia l’origine della tristezza ma anche della creatività artistica.

“Riserva Indiana” è un programma di Stefano Massini, Massimo Martelli scritto con Paolo Biamonte, Mariano Cirino, Rossella Rizzi. Consulenza Artistica Serena Fornari. Delegato Rai Marina Mancusi. Direttore della fotografia Marco Lucarelli. Produttore esecutivo Annamaria Del Grande. La regia è di Matteo Bergamini.