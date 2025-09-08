Qualificazioni Mondiali, stasera in diretta Tv su Rai 1 la sfida tra Italia e Israele

Qualificazioni Mondiali, Italia contro Israele a caccia di conferme. Gattuso: “Facciamo durare l’entusiasmo”. Alle 20.45 il match in diretta su Rai 1, arbitra lo sloveno Vincic

Superato di slancio il primo ostacolo, l’Italia di Gennaro Gattuso è volata in Ungheria per proseguire la sua rincorsa verso il Mondiale. Atterrati nel tardo pomeriggio a Debrecen, gli azzurri si sono trasferiti al Nagyerdei Stadion per un rapido sopralluogo del campo dove domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1 – arbitra lo sloveno Vincic) affronteranno Israele con l’obiettivo di raggiungerlo al secondo posto della classifica del Gruppo I.

La nazionale guidata da Ran Ben Shimon ha tre lunghezze di vantaggio sull’Italia, avendo però giocato una gara in più, ed è reduce dalla convincente vittoria di venerdì con la Moldova: “Vengono da sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette partite e con la Norvegia non meritavano di perdere. Non sarà una partita facile– avverte Gattuso dalla sala stampa del Nagyerdei Stadion- affrontiamo una squadra con giocatori di qualità, che non ha grande fisicità, ma che è molto abile nelle transizioni. Da parte nostra ci deve essere grande rispetto, non bisogna sottovalutare nessuno. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni per far durare questo entusiasmo fino a giugno”.

Della sfida con Israele si parla molto in questi giorni e per motivi che esulano dallo sport: “Sono un uomo di pace, fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi siamo qui per fare la nostra partita, ma ci sono rispetto e dolore per quello che sta succedendo”.

DOPPIO CENTRAVANTI

Con l’Estonia ha funzionato la mossa del doppio centravanti, Retegui e Kean hanno dimostrato di poter coesistere e di sapersi amalgamare bene: due gol e un assist per il primo, una ‘quasi’ doppietta anche per l’attaccante della Fiorentina. Hanno cattiveria agonistica e vedono la porta, non a caso sono stati i due migliori marcatori dell’ultimo campionato di Serie A: “Lavorano molto bene insieme- conferma Gattuso non escludendo l’ipotesi di spostare Kean sull’esterno- e riescono a darci profondità. Il problema però non è se schierare uno o due attaccanti, sarà importante il modo in cui giocheremo nella loro metà campo e cosa faremo dopo aver perso il pallone”.

Da Raspadori a Cambiaso, con l’Estonia il ct ha avuto risposte importanti anche dalla panchina: “Dobbiamo fare i complimenti a chi è entrato in campo venerdì, ha dato energie fresche. Con le cinque sostituzioni si ha la possibilità di cambiare il 45% dei giocatori, noi abbiamo calciatori forti in panchina e può essere un valore aggiunto”.

CAPITOLO TONALI

Fino a pochi giorni fa Sandro Tonali sembrava fuori gioco per le prime due gare del nuovo corso Gattuso a causa dell’infortunio alla spalla accusato il 25 agosto nella sfida con il Liverpool. Ma il centrocampista del Newcastle ha voluto a tutti i costi rispondere alla convocazione del Ct, ha stretto i denti e con l’Estonia è sceso in campo disputando un’ottima gara: “A Bergamo è stato importante non disunirci dopo i primi sessanta minuti, giocati in una sola metà campo ma senza riuscire a segnare. Dopo l’uno a zero ci siamo sbloccati ed è stata un’altra partita. Siamo contenti per quanto fatto venerdì– le sue parole in conferenza stampa- ma domani sarà tutta un’altra storia. Affrontiamo un avversario con giocatori forti, non dobbiamo sottovalutare nessuno. L’importante è vincere, poi penseremo alla differenza reti, ai play-off e alla Norvegia”.

Gattuso è stato l’idolo della sua infanzia, un giocatore a cui lui stesso si è paragonato quando in molti lo accostavano ad un altro campione del mondo come Andrea Pirlo: “Per me è sempre stato un punto di riferimento. Abbiamo parlato tanto in questi giorni, sono felice di averlo trovato qui. Ci ha trasmesso voglia, cattiveria e positività, ci ha fatto capire che siamo giocatori forti. In questa settimana abbiamo tirato fuori quella passione che c’era già, ma era bassa, e l’abbiamo portata in campo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)