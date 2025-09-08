Oggi torna “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici e la novità Carlotta Mantovan

Da oggi su Rai 1 torna “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici. Tra le novità, l’arrivo di Carlotta Mantovan nel cast del programma

Dopo il grande successo della passata stagione – la più vista di sempre in termini di share con una media del 17,6% e 1,7 milioni di spettatori – torna “È sempre mezzogiorno!”, condotto da Antonella Clerici. Lo show – realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me – andrà in onda a partire da lunedì 8 settembre ogni giorno alle 11.55 su Rai 1. Sorprese, ricette, consigli e scherzi saranno come sempre gli ingredienti principali, ma non mancheranno le sorprese: Antonella Clerici, volto amato del mezzogiorno italiano, è pronta ad accogliere il pubblico nell’originale studio Rai di via Mecenate ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera.

Come di consueto, la conduttrice sarà affiancata da un cast allegro e variegato: dal professor Daniele Persegani alla nutrizionista Evelina Flachi, “la curatrice del nostro benessere”; dal simpatico factotum Alfio Bottaro a Fulvio Marino, maestro panificatore, che ogni giorno sfornerà gustosi pani, dolci, pizze e focacce. Ad arricchire il cast, quest’anno ci sarà Carlotta Mantovan con la sua rubrica sulle novità più “sfiziose” del mondo del food. Continuano, inoltre, le finestre sulle bellezze della penisola: Federico Quaranta racconterà gli angoli più suggestivi d’Italia, i produttori mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy e il farmer della trasmissione guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti agricoli, seguendo la giusta stagionalità per un approccio green alla tavola. Non mancherà, poi, Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, con il suo racconto dei vini e i consigli per i giusti abbinamenti. Torna anche la rubrica di Angela Frenda, che ogni mercoledì porterà sul piccolo schermo le storie legate alla tradizione culinaria e alla cultura gastronomica italiana.