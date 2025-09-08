Oggi su Rai 3 “Dog Days”, quando l’amore ha quattro zampe: la trama del film

“Dog Days”, una commedia corale che conquista il cuore degli amanti dei cani e non solo, in onda lunedì 8 settembre alle 21.20 su Rai 3. Diretto da Ken Marino, il film è ambientato nelle soleggiate strade di Los Angeles, dove il destino intreccia le vite delle persone grazie alla magia dei loro compagni pelosi.

Una mamma multitasking, una cameriera con un tenero segreto, una regina della tv tradita, un anziano alla ricerca della sua cagnolina sparita e tanti altri personaggi, tutti uniti da avventure tenere e commoventi. Con un cast che include Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally ed Eva Longoria, “Dog Days” celebra il potere dell’amore umano e canino in tutte le sue forme.