Oggi su Rai 1 Alberto Matano torna con la “Vita in diretta”

Un appuntamento consolidato e atteso dal pubblico, che ha reso “Vita in diretta” la trasmissione leader del pomeriggio televisivo, torna in onda da lunedì 8 settembre alle 17.05 su Rai 1. La realtà quotidiana indagata attraverso lo sguardo attento e partecipe di Alberto Matano, alla sua settima stagione di conduzione del programma. Una narrazione corale insieme agli inviati, testimoni sul campo dei fatti di cronaca, delle storie di attualità e delle pagine di servizio. Un racconto dinamico e contemporaneo, arricchito dal talk finale con il tavolo, dove si commentano i principali temi di costume e le notizie più discusse dall’opinione pubblica.