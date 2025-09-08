Oggi su Rai 1 al via l’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore”

Oggi pomeriggio su Rai 1 prende il via l’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Un successo che continua dopo oltre mille puntate

Torna l’atteso appuntamento quotidiano con “Il Paradiso delle Signore”, la serie daily giunta all’ottava stagione, con ben 160 nuovi episodi in prima visione in onda da lunedì 8 settembre alle 16.05 su Rai 1.

Dopo oltre mille puntate trasmesse e a dieci anni dal debutto – avvenuto originariamente in prima serata – la serie quotidiana prodotta da Rai Fiction, RaiCom e Aurora Tv continua a riscuotere grande successo nel pomeriggio di Rai 1 con ascolti superiori al 19% di share e una media di 1,6 milioni con punte di oltre 2 milioni di telespettatori. Importanti risultati anche su RaiPlay, dove l’ultima stagione è stata stabilmente al terzo posto tra i programmi più visti della piattaforma con 43,2 milioni di visualizzazioni e 16,1 milioni di ore di visione (dal 1° gennaio al 31 maggio 2025).

Un successo che non si limita al pubblico italiano: la serie è infatti distribuita in oltre settanta Paesi, tra cui Stati Uniti, America Latina, Spagna, Giappone, Filippine, Portogallo e Grecia.

La nuova stagione si apre nella Milano del 1966, in un clima che già preannuncia i cambiamenti sociali e culturali che porterà il ’68, con diverse novità, a partire dall’ingresso nel cast di Simone Montedoro, amatissimo volto di Rai 1, nei panni del magazziniere Fulvio Rinaldi. Insieme a lui Iuliana Calcatinci nelle vesti della figlia Caterina Rinaldi, Elia Marangon interprete del nuovo creativo della Galleria Milano Moda Ettore Marchesi, Valentina Ghelfi nei panni di Greta Marchesi e Mirko Lorusso che veste i panni dell’hippie Johnny.

Il grande magazzino più famoso d’Italia riparte con la consolidata conduzione di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, la quale si trova a vivere un momento felice dopo che Enrico ha ripreso l’attività di medico ed è andato a vivere a Villa Guarnieri con la piccola Anita.

Anche la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello, appena tornati da un’estate di passione sulle coste liguri, fanno grandi progetti per il futuro, ma Umberto Guarnieri proverà a ostacolare con ogni mezzo il loro amore, che ritiene deleterio per la donna che ama.

Per Salvo ed Elvira, invece, la felicità è il piccolo Andrea, per il quale è arrivato il momento del battesimo e anche qualche colpo di tosse di troppo.

Il primo appuntamento per il Paradiso delle Signore è la sfilata dedicata al cinema in cui Gianlorenzo Botteri presenta la nuova collezione con il fondamentale apporto delle acconciature create da Delia, sempre più vicina a lui professionalmente e sentimentalmente. La sfilata diventerà inoltre l’occasione per rendere pubblica la coppia composta da Matteo e Marina Valli, diva dei musicarelli.

Il Paradiso riapre con l’ingresso di un nuovo magazziniere, Fulvio (Simone Montedoro), che dopo aver visto fallire la sua fabbrica di bottoni, è ora pronto a ripartire con dignità, anche se cerca di nascondere il suo nuovo stato alla figlia Caterina (Iuliana Calcatinci), appassionata di moda e fidanzata con un uomo segreto che, quando entrerà in scena, metterà in agitazione più di un personaggio.

La Gmm diretta da Odile riapre con Ettore Marchesi (Elia Marangon), nuovo creativo affascinante e cosmopolita che subito riaccende la rivalità con il Paradiso delle Signore. A Ettore si affianca presto, in una circostanza solo apparentemente casuale, la sorella Greta (Valentina Ghelfi), a lui legatissima da un segreto che guida tutte le azioni dei due fratelli.

Dopo la pessima esperienza vissuta con Tancredi, Rosa torna a Milano convinta di restarci poco, ma invece si ritrova subito al centro dell’attività professionale del Paradiso Market, sempre più dedicato alle donne, e inevitabilmente questo la porrà di nuovo in relazione con Tancredi e Marcello.

Intanto, mentre la capocommessa Irene è costantemente impegnata a tenere in ordine tanto il reparto quanto la sua vita, Milano è attraversata dal vento degli anni ‘60 che porta con sé nuovi capi di abbigliamento, il rock ’n’roll e anche hippie come Johnny (Mirko Lorusso) – capellone, chitarrista e cugino di Delia – che sogna di girare il mondo, ma si ritroverà a dormire in casa delle ragazze spezzando certezze ed equilibri.

È più tranquilla, invece, la vita della famiglia Puglisi, con Ciro preso dalla caffetteria, Concetta dall’atelier e Agata impegnata nel cercare la sua strada contagiando, forse involontariamente, le decisioni di Mimmo.