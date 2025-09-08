“Memento”, il film-rivelazione di Christopher Nolan, oggi su Rai 5: la trama

La trama di “Memento”, opera seconda di Christopher Nolan e suo film-rivelazione, in onda lunedì 8 settembre alle 22.45 su Rai 5

La storia di Leonard Shelby che, in seguito a un trauma cranico, non riesce a ricordare cosa ha visto o fatto negli ultimi dieci minuti. La racconta “Memento”, opera seconda di Christopher Nolan e suo film-rivelazione, in onda lunedì 8 settembre alle 22.45 su Rai 5. Nonostante ciò, Shelby cerca di indagare sulla morte della moglie, ultimo evento di cui ha memoria certa e, per non dimenticare gli indizi raccolti, se li trascrive sul corpo sotto forma di tatuaggi indelebili. Nel cast, Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior, Russ Fega.