“La Volta Buona” su Rai 1 oggi riparte con un omaggio a Pippo Baudo

“La Volta Buona” oggi su Rai 1 riparte con un omaggio a Pippo Baudo. Tra gli ospiti della settimana: Lucrezia Lante Della Rovere, Simone Montedoro, Giorgia Palmas, Natasha Stefanenko

“La Volta Buona” – il programma condotto da Caterina Balivo che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, intrattiene il pubblico con due ore di diretta tra racconti, emozioni, giochi e grandi ospiti – comincia la sua terza stagione a partire da lunedì 8 settembre alle 14.00 su Rai 1.

Con una scenografia completamente rinnovata, il salotto pomeridiano di Rai 1 si conferma uno spazio dove storie e protagonisti dell’attualità si incontrano in un appuntamento quotidiano che unisce la vivacità del talk ai ritmi del rotocalco.

Protagonisti sono i grandi nomi della televisione, del cinema, della musica, della letteratura e dello sport, insieme ai volti più amati dal pubblico e alle storie straordinarie di persone comuni. Caterina Balivo accompagna ospiti e telespettatori in un racconto che alterna interviste, approfondimenti e riflessioni a conversazioni, curiosità e rivelazioni inedite, con il contrappunto musicale dal vivo del maestro Antonio Mezzancella.

La prima settimana si apre con un omaggio a Pippo Baudo e alla sua straordinaria carriera, ricordata da colleghi e amici con aneddoti e testimonianze.

Nei giorni successivi, spazio all’attualità, ma anche alle storie d’amore che hanno animato l’estate, un’occasione per riflettere su relazioni di coppia, maternità e famiglia con ospiti come Natasha Stefanenko, ex modella e conduttrice tv che per amore ha scelto di vivere nelle Marche, e Giorgia Palmas, showgirl e mamma alle prese con il ritorno a scuola delle sue due figlie.

Tra i protagonisti della prima settimana: Lucrezia Lante Della Rovere, che si racconta tra carriera e vita privata alla soglia dei 60 anni; Simone Montedoro, volto amato di “Don Matteo”, che parla del suo debutto nell’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore”; Marco Frittella, tra i decani del Tg1, oggi direttore di una rivista e autore di saggi su politica e televisione.

Non mancheranno gli spazi di approfondimento dedicati al benessere, alla forma fisica e alle ultime tendenze in tema di alimentazione. Ampio spazio, poi, ai collegamenti con gli inviati che portano esperienze e testimonianze in grado di andare oltre la notorietà, dando voce a chi costruisce percorsi significativi nella propria vita. In questa nuova stagione tornano i giochi telefonici che coinvolgono i telespettatori da casa e tornano anche gli approfondimenti dedicati alle eccellenze italiane: cultura, cibo, artigianato, moda e imprenditoria.