Il 15 settembre Temptation Island torna con una puntata speciale

Il viaggio nei sentimenti continua. Temptation Island torna con una puntata speciale: andrà in onda lunedì 15 settembre in prima serata. I fan del programma – dopo la puntata “un mese dopo” -avranno modo di scoprire cosa è successo alle coppie che hanno partecipato all’edizione di quest’anno e la produzione promette “imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate”.

I diretti interessati hanno omesso qualsiasi aggiornamento sui propri canali social proprio in vista della puntata. Il futuro delle coppie è ancora un’incognita: Simone e Sonia B saranno rimasti insieme dopo la rivelazione della gravidanza? Valerio e la single Ary sono una coppia? Risposte a domande come questa arriveranno lunedì prossimo. Intanto, è stat confermato che il tentatore Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)