“Happiness” è il nuovo video di MARGH

L’eclettica artista padovana MARGH, al secolo Margherita Cazzuffi, è la protagonista del cortometraggio Lascia tutto e seguimi, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Martina Longhin

L’eclettica artista padovana MARGH, al secolo Margherita Cazzuffi, è la protagonista del cortometraggio Lascia tutto e seguimi, tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Martina Longhin per la regia di Giuliano Mozzato, che verrà presentato il 4 Settembre nella Sala Regionale del Cinema di Venezia.

Happiness, brano presente all’interno del suo ultimo album Cosmo, è entrato nella colonna sonora del cortometraggio.

“Happiness è una luce che hai dentro, Happiness è la corda che ti viene lanciata sempre quando stai per affondare, Happiness è un’ispirazione, è l’aspirazione, è spiritualità, il sogno positivo che alimenta l’anima, la forza che ti nutre affinchè tu possa fare e agire o restare e non fare in un armonico qui e ora che infinitamente si sussegue”.

“Margherita, secondo me sei perfetta per interpretare il ruolo di Marta”, questo il messaggio che ha sconvolto un mio noioso pomeriggio invernale, spedito dal regista e produttore Giuliano Mozzato. Marta l’ho amata dalle prime righe della sceneggiatura, Marta ha dentro di sé “la visione dell’Happiness”, quindi è bastato il primo ascolto di Happiness perché Giuliano, che ha un passato da musicista, chitarrista e cantante, capisse al volo che si stava parlando di Marta, che sembrava scritto apposta per questa produzione filmografica. Marta soffre, Marta cerca punti di riferimento, è fragile e quindi è preda, vittima, annientata, abusata, spersonalizzata…ma riesce ad attingere comunque alla sua “visione di Happiness”.

Il film è tratto da un fatto di cronaca degli anni ’90, la storia di una ragazza che trova il coraggio di fuggire da una setta e di raccontare gli abusi subiti alla polizia, e per la sua valenza sociale verrà presentato il 4 settembre 2025 nella Sala Regionale del Cinema di Venezia.

Il video di Happiness raccoglie dei frammenti del corto, in particolare le scene che ritraggono il carnefice (interpretato da Bruno Spolaore), regalandoci il personaggio di una Marta rinata che canta Happiness.

Elabora il messaggio del video Fabio De Nardi che attraverso il montaggio fa rivivere a una Marta cresciuta con la passione per le foto quei ricordi che sicuramente ancora ha impressi nella mente e che, come una foto, non si cancelleranno mai.

Le riprese del videoclip sono di Giuliano Mozzato, che tra le altre cose ha prodotto: Le tre maschere d’oro, Il caso Ferri, Il mistero di Tommaso da Mantova (cortometraggio), Il segreto del Conte Lonzina (cortometraggio), Vera storia di due amanti infelici *Le ultime lettere di Jacopo Ortis (vincitore del Leone di Vetro 2024 – Coliseum Film Festival), Noi (cortometraggio finalista Festival di Roma 2023), Antropocene (vincitore Festival di Madonia Sicilia Film Festival 2024 sezione cortometraggi).

Montaggio è di Fabio De Nardi (Marcafilm Studio), fotografia di Gianfranco Brusegan.

Foto Paolo Mazzo.

Lascia tutto e seguimi è prodotto dalla Giuliano Mozzato film production, regia di Giuliano Mozzato e Alessandro Dal Col; fotografia e montaggio Fabio de Nardi; luci Gianfranco Brusegan; sceneggiatura Martina Longhin.

Guarda HAPPINESS QUI