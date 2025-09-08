Global Sumud Flotilla, la UE prende posizione: “Non va incoraggiata”

La Commissione Ue: “Non incoraggiamo la Global Sumud Flotilla, si rischia un’escalation”. Alcune delle imbarcazioni sono salpate la scorsa settimana da Genova e Barcellona

“Dobbiamo ammettere che noi non incoraggiamo la Flotilla e azioni di questo genere, perché rischiano di portare a un’escalation e mettono a rischio anche le persone che si trovano sulle imbarcazioni“. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa a Bruxelles, rispondendo a una domanda in merito alla Global Sumud Flotilla, l’insieme di imbarcazioni dirette a Gaza con l’obiettivo di portare aiuti umanitari nella Striscia. “Dall’altro lato non significa però che gli attacchi alla Flotilla siano giustificati” ha aggiunto la portavoce di palazzo Berlaymont.

Alcune delle imbarcazioni della Flotilla sono salpate la scorsa settimana da Genova e Barcellona, con l’obiettivo di portare cibo, acqua, medicine e anche giocattoli nella Striscia, cercando di rompere in maniera pacifica il blocco navale imposto da Israele. È stata posticipata invece a data da definirsi la partenza di alcune navi dalla Sicilia, originariamente prevista per il 7 settembre, per rispettare i tempi tecnici delle altre partenze dalla Tunisia.

“Pensiamo comunque che la miglior maniera per consegnare gli aiuti umanitari sia tramite i nostri partner istituzionali: è quello che noi stiamo a provando a fare, continuando a mantenere i canali di comunicazione con Israele aperti” ha concluso Hrncirova.

