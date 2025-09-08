Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo in ospedale a Napoli: ecco perché

Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo finiscono in ospedale a Napoli: i due attori sono finiti sotto le cure dei medici l’uno all’insaputa dell’altro

“A una certa età gli amici non li trovi al mare, in un bel ristorante sulla spiaggia”, ma in ospedale. Disavventura per Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni, entrambi finiti sotto le cure dei medici del Fatebenefratelli di Napoli. L’uno all’insaputa dell’altro. Una strana coincidenza che sono loro stessi a documentare attraverso le loro pagine Instagram.

Il primo racconta che, per via di una frenata brusca, si è ritrovato con il “colpo della strega” e due punti all’occhio. “Ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare“, dice il celebre Raffaele Giordano di “Un posto al sole”. Paolantoni, invece, parla di “una intossicazione alimentare, mista a una sub-occlusione, mista ai diverticoli: ed eccomi con un sondino fino a qui”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)