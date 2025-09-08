Earl Sweatshirt nel 2026 in Italia: due date a Roma e Milano

Earl Sweatshirt si esibirà lunedì 2 febbraio 2026 all’Hacienda di Roma e martedì 3 febbraio al Fabrique di Milano

Con il nuovo album “Live Laugh Love”, Earl Sweatshirt firma un disco meditativo e profetico, che celebra la narrazione come strumento di trasformazione e riflette la sua evoluzione personale e artistica. Il rapper porterà la sua nuova musica anche in Italia in occasione del 3LWorldTour: si esibirà lunedì 2 febbraio 2026 all’Hacienda di Roma e martedì 3 febbraio al Fabrique di Milano. I biglietti e i VIP pack per i due show saranno acquistabili a partire dalle ore 10.00 di questo venerdì 5 settembre sui circuiti ufficiali.

EARL SWEATSHIRT

3LWORLDTOUR

2 febbraio 2026 – Hacienda – Roma

3 febbraio 2026 – Fabrique – Milano

Biglietti:

Posto Unico euro 30,00 + prev.

VIP pack* euro 110,00 + prev.

Vendita generale a partire dalle ore 10.00 del 5 settembre.

Info su www.virusconcerti.com