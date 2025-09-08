A Rivalta i funerali in forma privata di Giorgio Armani. Poi la sepoltura nella cappella di famiglia: borgo blindato e luci spente nei negozi per le esequie

Si terranno nel pomeriggio a Rivalta di Gazzola, Piacenza, i funerali in forma strettamente privata di Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre a 91 anni. Per sua volontà, ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio nel paesino della madre saranno una ventina di persone. La cerimonia si terrà nella chiesetta di San Martino. Poi, come rivela ilpiacenza.it, probabilmente la salma verrà cremata e le ceneri tumulate nella cappella di famiglia, accanto ai genitori e al fratello.

16MILA PERSONE ALLA CAMERA ARDENTE. BORGO BLINDATO PER LE ESEQUIE

Un programma all’insegna della stessa semplicità che ha regnato nella due giorni di camera ardente negli spazi dell’Armani/Teatro a Milano. Luogo a cui, tra sabato e domenica, sono accorse circa 16mila persone. Gente comune, dipendenti e tanti personaggi pubblici. Oltre 6mila le presenze nella sola prima giornata.

L’omaggio, però, non si ferma. Questo pomeriggio, sempre secondo quanto rivelato da ilpiacenza.it, i negozi del centro storico di Rivalta abbasseranno le luci delle loro vetrine, in segno di riconoscenza: “Un piccolo gesto per onorare una luce ben più grande: quella di Giorgio Armani, che con stile e genialità ha illuminato il mondo della moda e della bellezza”, scrivono i commercianti. Dalle 14 il borgo è blindato: sarà chiuso al pubblico fino alla fine delle esequie.

IL COMPAGNO DELL’ORCO A IL CORRIERE DELLA SERA: “SOPRAFFATTI DALLA FOLLA E DALL’AFFETTO”

“Lo saluteremo in famiglia e poi andremo avanti come lui avrebbe voluto. Tutto è pronto per ricordarlo con la sua moda”, ha commentato il compagno Leo Dell’Orco al Corriere della Sera. E riguardo l’affetto ricevuto nel weekend appena trascorso, ha aggiunto: “Non eravamo preparati, ma teniamo duro. Siamo stati indecisi se organizzare o meno la camera ardente per uno o due giorni, ci sembrava quasi esagerato. E invece siamo stati sopraffatti dalla quantità di folla, dall’affetto e dal rispetto che tutti ci stanno dimostrando. È stato giusto così”.

Oggi è lutto cittadino a Milano, Piacenza e Pantelleria. Lo stilista era cittadino onorario dell’isola e da oltre quarant’anni trascorreva parte delle sue vacanze nella villa di Gadir. In programma vari omaggi: saracinesche abbassate nei negozi, un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e una cerimonia di commemorazione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)