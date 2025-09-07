Viva la danza 2024 con Roberto Bolle in replica stasera su Rai 5

Roberto Bolle celebra l’arte della danza nello spettacolo “Viva la danza 2024”, realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Rai, riproposto domenica 7 settembre alle 21.15 su Rai 5. Tra gli ospiti, oltre ad alcune delle stelle più brillanti della danza provenienti da tutto il mondo, Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio, Valentina Romani.

“Viva la Danza 2024” – prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl – è stato una grande festa di tutti i generi di ballo, un grande gala realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei teatri più grandi del mondo, gioiello di innovazione.

Tanti i danzatori che si sono esibiti, da Melissa Hamilton a Daniil Simkin, dall’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni a Tatiana Melnik, da Timofej Andrijashenko a Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko proseguendo con il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra, Marco Masciari, a William Bracewell fino ad Aterballetto, alla MM Contemporary Dance Company e agli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Sul palco anche i bimbi del Coro delle Voci Bianche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il cui canto viene accompagnato da una coreografia originale di Roberto Bolle e dal compositore e violinista Alessandro Quarta.

Scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Federico Baccomo e Rossella Rizzi. La direzione artistica è di Roberto Bolle. Le scene sono di Giuseppe Chiara. La fotografia di Davide Albamonte. La regia di Fabrizio Guttuso. Ideazione Grafica e Messa in Scena Cristina Redini. La consulenza musicale di Fabio Sartori. Direttore di produzione Claudio Ferri. A cura di Matteo Ceccarelli. Produttore Esecutivo Rai Maria Rossella Arcidiacono. Produttore Esecutivo Ballandi Claudio Tarquini.