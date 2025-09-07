Venezia 82: Coppa Volpi a Toni Servillo, Jarmusch vince il Leone d’Oro

Mostra del Cinema Venezia 82, il gran finale: Coppa Volpi a Toni Servillo, Porcaroli regina di Orizzonti. Jarmusch vince il Leone d’Oro

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 il palmarès parla anche italiano. Toni Servillo conquista la Coppa Volpi come miglior attore per La grazia di Paolo Sorrentino, uno dei momenti più applauditi della serata conclusiva. Sul fronte delle nuove leve, Benedetta Porcaroli vince il Premio Orizzonti come miglior attrice per Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, confermandosi tra i volti più interessanti del nostro cinema.

Il Leone d’Oro va a Jim Jarmusch per Father Mother Sister Brother, mentre il Gran Premio della Giuria premia The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania. Benny Safdie ottiene il Leone d’Argento per la regia con The Smashing Machine; il Premio Speciale della Giuria è assegnato a Sotto le nuvole (Below the Clouds) di Gianfranco Rosi. La Coppa Volpi femminile è di Xin Zhilei per The Sun Rises on Us All. La sceneggiatura dell’anno è À pied d’œuvre di Valérie Donzelli e Gilles Marchand; il Marcello Mastroianni per l’interprete emergente va a Luna Wedler (Silent Friend).

Nella sezione Orizzonti, oltre a Porcaroli, l’Italia festeggia anche Giacomo Covi (miglior attore per Un anno di scuola di Laura Samani). Il premio per la regia va all’indiana Anuparna Roy (Songs of Forgotten Trees), mentre il miglior film è En el camino di David Pablos.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)