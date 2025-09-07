Vattenfall supporta il più grande parco eolico offshore tedesco

Vattenfall ha siglato un accordo con EMS Maritime Offshore (EMO) per l’istituzione di una nuova base di Operations & Maintenance (O&M) nel porto olandese di Eemshaven

Vattenfall ha siglato un accordo con EMS Maritime Offshore (EMO) per l’istituzione di una nuova base di Operations & Maintenance (O&M) nel porto olandese di Eemshaven, destinata a sostenere la costruzione e le operazioni del progetto Nordlicht 1 e 2, destinato a divenire il più grande sito eolico offshore della Germania. La nuova struttura fungerà da punto logistico avanzato per le Service Operation Vessels (SOV) e i Crew Transfer Vessels (CTV), abbreviando significativamente i tempi di navigazione verso l’area economica esclusiva tedesca nel Mare del Nord. Ciò si traduce in una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, oltre a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni.

Nel corso del 2025 inizieranno i lavori per la costruzione dell’edificio operativo: un complesso che comprenderà magazzini, officine, aree di stoccaggio esterne e spazi ufficio, il tutto sviluppato su misura per le esigenze dei servizi in mare. Vattenfall acquisirà in locazione a lungo termine questa infrastruttura, con l’obiettivo di completarla entro ottobre 2026. La costruzione del parco Nordlicht inizierà nel 2026, con la prima energia elettrica generata attesa per l’autunno del 2027, e l’avvio completo delle operazioni programmato per il 2028.