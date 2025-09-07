US Open: dove vedere in chiaro oggi la finalissima tra Sinner e Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi, domenica 7 settembre, nella finale degli Us Open 2025: dove vedere in chiaro la finale

New York si prepara alla sfida più attesa: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi, domenica 7 settembre, nella finale degli Us Open. In palio non solo il titolo dello Slam americano, ma anche il primo posto del ranking Atp.

ORARIO E PRECEDENTI

Il match comincerà non prima delle 20 italiane. Quello di Flushing Meadows sarà il quindicesimo confronto tra i due: Alcaraz è avanti 9-5 nei precedenti, ma Sinner ha vinto la storica finale di Wimbledon.

DOVE VEDERLA IN TV

La finale sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, 212 di Sky e 64 di Tivùsat). Diretta anche su Sky Sport per gli abbonati.

Per lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)