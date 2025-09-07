Su Rai 4 guida spericolata con “Special delivery”: la trama del film

Domenica 7 settembre, alle 21.20, su Rai 4 un action movie sudcoreano, “Special Delivery”, diretto da Park Dae-min: la trama del film

Un film ricco d’adrenalina che rielabora in salsa coreana gli stilemi dell’action-automobilistico statunitense. Domenica 7 settembre, alle 21.20, su Rai 4 un action movie sudcoreano, “Special Delivery”, diretto da Park Dae-min. Eun-ha, all’apparenza una semplice operaia del porto di Seoul, ha una professione segreta: sotto la guida del signor Baek e con la collaborazione del giovane Asif, offre un servizio di “consegne speciali” alla guida di auto truccate, trasportando, grazie alle sue abilità al volante, cose e persone “a rischio” per conto di chi può pagare. Una notte, un giocatore di baseball in fuga da un poliziotto corrotto affida a Eun-ha il figlioletto Seo-won, assieme alla chiave di sicurezza di un ricco conto in banca. Già vista nel film premio Oscar “Parasite”, è Park So-dam la protagonista di “Special Delivery”.