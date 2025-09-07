Stasera su Rai 3 la nuova stagione di “Un giorno in Pretura”

Con uno studio completamente rinnovato e una nuova collocazione della domenica sera, da stasera su Rai 3 torna “Un giorno in pretura”

Torna la nuova stagione di “Un giorno in Pretura”, in onda da domenica 7 settembre alle 23.10 su Rai 3. Con uno studio completamente rinnovato e una nuova collocazione della domenica sera, Roberta Petrelluzzi torna a raccontare – dalle aule di tribunale di tutta Italia – gli ultimi processi e i clamorosi sviluppi dei casi irrisolti.

“Un giorno in Pretura” è un programma di di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.