Riccardo Sinigallia, Emilio Stella e LeopardVjolet protagonisti di Senzafiltro

Riccardo Sinigallia, Emilio Stella e LeopardVjolet protagonisti della prima serata di SenzaFiltro, il nuovo festival dedicato alla canzone d’autore, nato dall’incontro tra L’Asino Che Vola e il Casilino Sky Park. L’appuntamento è domenica 7 settembre alle ore 21:00.

Un palco dove voci autentiche, parole e musica mettono al centro l’artista e la sua verità. Nessun artificio. Nessuna sovrastruttura. Solo canzoni, condivisione e bellezza. Perché oggi, più che mai, c’è bisogno di storie sincere e di suoni che arrivino dritti al cuore. Un festival necessario, in un tempo che spesso dimentica l’essenziale.

Per la sua prima edizione, il tetto del Casilino Sky Park – sospeso nel cielo di Roma Est – ospiterà un cast d’eccezione di cantautori e cantautrici che fanno dell’intensità e della scrittura il loro marchio distintivo. Un invito a spogliarsi del superfluo e ad ascoltare con attenzione.

Location: Casilino Sky Park

Orario: ore 21:00

Indirizzo: Viale della Bella Villa 106, Terrazza – 4° Piano Multipark

Parcheggio: disponibilità di 600 posti gratuiti ai piani 1°, 2° e 3° (non al piano -1)

Come arrivare: Auto: Uscita 18 GRA Casilina Mezzi pubblici: Metro C fermata Alessandrino, Bus 21, 313

Contatti: per ulteriori informazioni, è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3892921601 e 3382751028

Siti web: www.casilinoskypark.it e www.lasinochevolaroma.com

Ingresso live: 12 euro + tessera (3 euro)