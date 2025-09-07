Oggi a “Sulla Via di Damasco” il racconto del Meeting di Rimini

Domenica 7 settembre alle 7.30 su Rai3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura

Storie di chi si è ricostruito un futuro. Domenica 7 settembre alle 7.30 su Rai3 nuovo appuntamento con “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura.

Questa puntata è dedicata alla speranza e alla costruzione di un mondo migliore con il racconto del Meeting di Rimini. Eva Crosetta conduce il pubblico in un viaggio attraverso le storie e le esperienze di persone che, con impegno e passione, hanno raccolto una sfida impegnativa e attuale: saper ripartire dal deserto della solitudine, della guerra e della precarietà della vita quotidiana per costruire il futuro con “mattoni nuovi”. Questa puntata offrirà un approfondimento sulla kermesse di Comunione Liberazione, raccontando il suo significato profondo e lo farà attraverso la voce dei volontari, dei partecipanti, ma anche attraverso le suggestioni delle mostre, degli spettacoli, degli incontri.

Si parte dalla preziosa testimonianza di due mamme: Layla al-Sheik musulmana di Betlemme che ha perso un figlio piccolo, Qusay nella seconda Intifada e Elana Kaminka, israeliana madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre del 2023.

Tra gli ospiti, Antonino Masuli e Maria Laura Conte, rappresentanti di AVSI, che con i loro progetti in Kenya lottano contro la povertà con i “mattoni” dell’accoglienza e della fraternità.

Inoltre, ospiteremo don Donato Contuzzi, Vicario generale della Fraternità Missionaria di S. Carlo Borromeo e Davide Prosperi, presidente della Fraternità di CL. Le loro testimonianze offriranno spunti di riflessione su come costruire un futuro di pace, partendo dai “luoghi deserti” e dai “mattoni nuovi” di speranza.