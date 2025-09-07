Nasce Make Me Home: la startup italiana che rivoluziona l’investimento immobiliare con il format Urban Suite+. Scoprilo qui

Dopo una brillante carriera nel marketing di grandi multinazionali farmaceutiche, Elisabetta Pellicciotta ha deciso di riscrivere il proprio futuro e tornare a ciò che sentiva più affine: creare valore attraverso gli spazi. È da questo cambio di rotta coraggioso – e dal desiderio di unire strategia, design e visione imprenditoriale – che nasce Make Me Home, la startup italiana dedicata all’advisory immobiliare per investitori privati, oggi pronta a presentarsi ufficialmente sul mercato.

Il cuore dell’offerta è il format Urban Suite+: spazi abitativi ristrutturati e arredati secondo logiche funzionali ed estetiche d’avanguardia, studiati e progettati per garantire un rendimento netto fino all’8% annuo, senza il carico della gestione quotidiana. Una proposta pensata per rispondere ai bisogni di investitori moderni che sentono la necessità di valorizzare il proprio capitale con un investimento ad alto rendimento, attraverso l’acquisto di una proprietà immobiliare.

Fondata da Elisabetta Pellicciotta e Giorgio Cellerino, grazie a un primo finanziamento ricevuto per lo sviluppo del business plan, Make Me Home ha saputo affermarsi in pochi mesi come realtà emergente del panorama immobiliare, grazie a un approccio basato su quattro pilastri chiave: un segmento di mercato che si colloca tra 300mila e un milione di euro da investire, una selezione strategica degli immobili, la loro valorizzazione tramite un’accurata analisi di marketing, un’innovativa progettazione degli spazi e la gestione integrata dell’affitto medio termine, professionisti in trasferta, studenti fuori sede ed expat.

“Dopo averlo personalmente sperimentato attraverso alcuni investimenti che hanno convinto gli istituti bancari con cui siamo entrati in relazione, abbiamo deciso di far diventare Make Me Home un vero e proprio modello di business rivolto a chi desidera investire in modo consapevole e sostenibile, ottenendo rendimenti reali, ma senza rinunciare alla bellezza e alla qualità dello spazio e di una casa da sentire propria. Un progetto unico nel suo genere, sintesi del mio percorso personale e professionale, e una risposta concreta a un bisogno crescente di semplicità, affidabilità e stile nell’investimento immobiliare” spiega Elisabetta Pellicciotta, fondatrice e CEO. “Flessibile e attenta ad ogni cambio di passo, consente di gestire ogni investimento in totale tranquillità, certi di poterlo riconvertire in tempi rapidissimi senza perdere valore o allungare i tempi”.

Dalla sua fondazione a oggi, Make Me Home ha già trasformato diverse unità immobiliari a Milano, Torino e in altre città chiave del Nord Italia. Un portafoglio in espansione, che continua ad attrarre investitori interessati a entrare nel settore con la garanzia di un progetto chiaro, seguito in ogni fase: dalla ricerca dell’immobile alla gestione operativa, passando per la ristrutturazione e il design.

Make Me Home rappresenta oggi una delle startup più promettenti del settore, capace di coniugare visione imprenditoriale, competenza tecnica e attenzione per il dettaglio, offrendo un’opportunità concreta a chi cerca di dare nuova forma – e valore – al proprio capitale.