Mondiali volley femminile: 3-2 alla Turchia, Italia di Velasco sul tetto del mondo

Mondiali femminili di volley, storica vittoria dell’Italia: campione dopo 23 anni. In finale superata 3-2 al tie-break la Turchia

“Campionesseeeeeeee!”, l’urlo delle ragazze d’oro dell’Italia della pallavolo, regine del Mondiale. Se lo sono conquistato grazie al 3-2 contro la Turchia in una combattutissima finale che ha chiuso il torneo disputato in Thailandia. Una vittoria storica, un traguardo che mancava da 23 anni.

Le azzurre sono tornate sul gradino più alto del podio iridato a Bangkok battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23; 13-25; 26-24; 19-25; 15-8) al termine di un percorso netto e senza sbavature. 7 vittorie su 7 in Thailandia ed un dominio che i numeri non possono del tutto spiegare e che solo in parte la striscia di 36 vittorie consecutive in match ufficiali rappresenta.

A guidare il gruppo azzurro in questa storica impresa il CT Julio Velasco che, dopo i successi mondiali maschili del ’90 e del ’94, si laurea tri-campione del mondo scrivendo una nuova pagina di storia pallavolistica femminile. Sotto la guida del tecnico argentino l’Italia ha messo in bacheca 2 VNL (2024 e 2025), 1 oro Olimpico (Parigi 2024), ed ora 1 oro Mondiale, trionfando in ognuna delle manifestazioni internazionali a cui ha preso parte. Capitan Danesi e compagne avranno poco tempo per festeggiare perché nella notte thailandese voleranno alla volta di casa con un volo che atterrerà a Malpensa alle ore 14:15.

LA FESTA MONDIALE DELLE AZZURRE: “FELICI E ORGOGLIOSE“

“Non ci crediamo neanche noi, tengo la coppa in mano perché voglio rendermi conto di ciò che abbiamo fatto nelle ultime due partite non abbiamo giocato benissimo ma credo che questi due anni testimoniano la nostra forza e ciò che siamo riusciti a fare. Abbiamo lottato palla su palla, siamo andati in difficoltà, ma abbiamo reagito da grande squadra; volevamo questo risultato con tutte noi stesse e lo abbiamo ottenuto. Non credo ci siano troppe parole per descrivere ciò che provo in questo momento, ma posso solo dirvi che siamo davvero felici e orgogliose del nostro percorso”. Così Anna Danesi, capitana dell’Italia femminile di pallavolo campione del mondo.

Paola Egonu ha invece detto: “Sono fiera di me stessa e della squadra. Sono state due partite davvero molto toste, ma noi abbiamo dimostrato di voler vincere a tutti i costi. Non vincevamo un Mondiale dal 2002, quindi da più di 20 anni. A mio avviso è un risultato eccezionale che ci inorgoglisce e gratifica della fatica fatta”.

Parola a Myriam Sylla: “Se sei il migliore o vuoi essere il migliore devi per forza lottare perché nessuno ti regala niente. Volevano metterci in difficoltà, perché avevano preparato benissimo la partita. Noi però abbiamo lavorato bene, siamo rimaste nel match ed abbiamo dato tutto portando a casa questo Mondiale che significa tantissimo”.

Infine, Monica De Gennaro: “Finire così è qualcosa di bellissimo anche se al momento non riesco a realizzare bene cosa realmente sia accaduto. Adesso è complesso trovare le parole giuste. Venivamo da una fatica importante ieri, loro erano in gran forma ed hanno giocato molto bene mettendoci in grande difficoltà. Eravamo un po’ contratte ma non si sa come siamo venute fuori forse grazie alla tenacia che abbiamo messo quotidianamente negli allenamenti. Adesso posso solo dire di essere felicissima”.

MATTARELLA INVITA AL QUIRINALE AZZURRE CAMPIONESSE MONDIALI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale. L’invito è pervenuto tramite il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, contattato dal Quirinale. Il ricevimento si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.

LE CONGRATULAZIONI PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA

“Le mie congratulazioni alla Nazionale femminile di pallavolo, al Commissario tecnico Julio Velasco e a tutto lo staff per la splendida vittoria ai Mondiali. Dopo 23 anni il titolo torna in Italia. Grazie per aver regalato al Paese un successo che resterà nella storia“. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

URSO: “AZZURRE ORGOGLIO NAZIONALE, ESEMPIO TALENTO E DETERMINAZIONE”

“Campionesse del mondo! Le azzurre del volley, con una finale straordinaria a Bangkok contro la Turchia, regalano all’Italia un trionfo storico. Orgoglio nazionale, esempio di talento e determinazione“. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, lo scrive su X.

IL PRESIDENTE DEL CONI, BONFIGLIO: “IMPRESA STORICA, LE RAGAZZE ORGOGLIO DELLO SPORT ITALIANO”

“Quando l’Italia chiama, il volley risponde presente. Oggi la nostra nazionale di volley ha scritto un altro capitolo entusiasmante di una storia affascinante e avvincente. Straordinarie, fantastiche, uniche: queste ragazze sono l’orgoglio dello sport italiano che si conferma una nazione leader nella pallavolo. Vincere il mondiale ad un anno di distanza dalle Olimpiadi è un’impresa storica“. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così il trionfo dell’Italia. “Complimenti al Presidente Giuseppe Manfredi, al Commissario Tecnico Julio Velasco e a tutte le atlete protagoniste indiscusse di questo mondiale che torna in Italia dopo 23 anni di assenza. Brave ragazze, avete commosso l’Italia”, conclude.

MOLLICONE: “AZZURRE ORGOGLIO D’ITALIA, VITTORIA STORICA”

“Dopo 23 anni la Nazionale femminile di pallavolo torna campione del mondo: un trionfo che rende onore allo sport italiano e all’intera Nazione. Le Azzurre, con talento e sacrificio, hanno scritto una pagina indimenticabile battendo la Turchia in finale. Complimenti alle atlete, allo staff e alla Federazione: siete l’orgoglio dell’Italia”. Lo dichiara Federico Mollicone, Presidente della Commissione Sport della Camera dei Deputati.

