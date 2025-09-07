Mondadori pubblica “Gli oggetti sacri dell’Oltretomba. Il guardiano delle anime. Vol. 1” di Priest

Divinità, fantasmi e investigatori dell’ignoto: il primo volume della trilogia di Priest Danmei contemporanea che ha ispirato il popolare live-action drama

Zhao Yunlan è a capo del Dipartimento Investigativo Speciale, una misteriosa unità del Ministero della Pubblica Sicurezza che si occupa di eventi insoliti, a cavallo tra il Regno dei Mortali e l’Oltretomba. Il suo atteggiamento sicuro e disinvolto nasconde la mente acuta e la profonda conoscenza del soprannaturale tipiche dei Guardiani delle Anime. Mentre indaga su una morte raccapricciante all’Università di Longcheng, Zhao Yunlan conosce Shen Wei, docente di Lingua e letteratura dai modi schivi e raffinati. Intrigato dalla sua bellezza e dal suo sguardo penetrante, il direttore del DIS lo sente subito familiare. L’attrazione tra loro è immediata e potente, ma Shen Wei cerca di mantenere le distanze. Quali segreti nasconde? Per Zhao Yunlan, il professore costituisce un enigma da svelare a tutti i costi, mentre strane circostanze continuano a portarli l’uno sulla strada dell’altro e il loro legame si fa sempre più inconfutabile.