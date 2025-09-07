La Turchia impone sanzioni marittime e aeree a Israele

La Turchia ha annunciato un pacchetto di misure radicali nei confronti di Israele, in risposta alla sua offensiva nella Striscia di Gaza

La Turchia ha annunciato un pacchetto di misure radicali nei confronti di Israele, in risposta alla sua offensiva nella Striscia di Gaza. Il ministro degli Esteri Hakan Fidan, intervenendo in un’assemblea parlamentare straordinaria, ha confermato la chiusura dei porti turchi alle navi israeliane, la proibizione per le imbarcazioni battenti bandiera turca di attraccare nei porti israeliani, e restrizioni significative sull’accesso degli aerei israeliani allo spazio aereo turco — in particolare quelli trasportanti armi o materiali militari. Già in via informale, le autorità portuali turche richiedevano agli agenti marittimi dichiarazioni che attestassero che i mezzi non fossero collegati a Israele né trasportassero carichi militari o pericolosi destinati allo Stato ebraico.

Fidan ha sottolineato: «Abbiamo interrotto completamente il commercio con Israele, abbiamo chiuso i nostri porti alle navi israeliane, e non permettiamo alle navi turche di recarsi nei porti israeliani». Ha inoltre affermato che container con armi o munizioni diretti in Israele non potranno entrare nei porti turchi e che gli aerei non saranno autorizzati ad attraversare lo spazio aereo. Un ulteriore aspetto dell’annuncio include l’ottenimento dell’autorizzazione presidenziale per lanciare drop aerei di aiuti umanitari a Gaza, in attesa di un via libera da parte della Giordania per il sorvolo.