La Città Eterna vista dall’acqua a “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1

Un giro in battello insieme allo storico dell’arte Tommaso Strinati per raccontare Roma: lo fa Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”

Un giro in battello insieme allo storico dell’arte Tommaso Strinati per raccontare Roma, navigando lungo il fiume che, per secoli, ha rappresentato una via privilegiata per raggiungere la tomba dell’apostolo Pietro. Lo fa Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 7 settembre alle 9.20 su Rai 1.

Il percorso continuerà nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini che Papa Leone X fece costruire per la comunità dei fiorentini residenti a Roma. Con don Andrea Cavallini, docente alla Pontificia Università Gregoriana, si andrà alla scoperta di questo scrigno di arte e fede, tappa fondamentale per i pellegrini di oggi, specialmente per le persone con disabilità che qui trovano uno spazio di accoglienza a loro dedicato. Paolo Balduzzi sarà, invece, ad Assisi per ricordare, nel giorno della sua canonizzazione, la figura di Carlo Acutis, il primo santo millennial che nella città del Poverello scelse di riposare.