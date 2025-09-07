La Carnival Radiance festeggia 25 anni di servizio

La Carnival Radiance, ex Carnival Victory, ha recentemente raggiunto il notevole traguardo di 25 anni di servizio, dal suo ingresso nella flotta di Carnival Cruise Line

La Carnival Radiance, ex Carnival Victory, ha recentemente raggiunto il notevole traguardo di 25 anni di servizio, dal suo ingresso nella flotta di Carnival Cruise Line avvenuto il 28 luglio 2000. Realizzata presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Italia), la nave da 101.509 tonnellate di stazza lorda fu la terza unità della classe Destiny e debuttò con una traversata transatlantica dall’Italia a New York. Durante la sua stagione inaugurale, la nave operò crociere di quattro e cinque notti da New York verso il Canada (tra cui St. John’s e Halifax) e da Charleston.

Fino all’inizio del 2020, la nave proseguì le sue crociere da svariati porti statunitensi, prima di rientrare in Europa per un ammodernamento significativo inizialmente programmato per 45 giorni ma poi rallentato dalla pandemia, con lavori conclusi solo a fine 2021. L’investimento previsto fu di 200 milioni di dollari, impiegati per rinnovare molte aree della nave e conferirle un look rinnovato.

Al termine del refit, la nave riprese servizio a dicembre 2021 con il nuovo nome Carnival Radiance, e fu battezzata nella cerimonia che ebbe Lucia O’Neal — madre di Shaquille O’Neal — come madrina. La nave entrò così a far parte della flotta operante sulla costa occidentale degli Stati Uniti, offrendo crociere brevi verso la California, la Baja California e la Riviera messicana, con partenze da Long Beach e itinerari di tre-cinque notti verso destinazioni come Catalina, Ensenada e Cabo San Lucas.