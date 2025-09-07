Il sindaco Gualtieri in lutto: è morta la madre. Annullati tutti gli impegni

Lutto per il sindaco Gualtieri: è morta la madre, annullati tutti gli impegni. Stamani era prevista la sua partecipazione al varo del nuovo ponte Giulio Rocco
Lutto per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. È morta la madre del primo cittadino, che per questo motivo ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda.
Questa mattina era prevista la sua partecipazione al varo del nuovo ponte Giulio Rocco, nel quartiere Garbatella, ma il sindaco non ha potuto presenziare alla cerimonia.
