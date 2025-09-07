Il film “Le mani sulla città” oggi su Rai Storia: la trama

Il film drammatico “Le mani sulla città”, in onda domenica 7 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”: la trama
Napoli, inizio anni ‘60. Un costruttore senza scrupoli, consigliere comunale della maggioranza, si prepara a speculare sul nuovo piano di espansione della città. Il crollo di un palazzo adiacente a un suo cantiere rischia, però, di mandare a monte i suoi progetti politici e imprenditoriali.
Una storia che Francesco Rosi racconta nel film drammatico “Le mani sulla città”, in onda domenica 7 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti, Carlo Fermariello.