Il film “Il lago della vendetta” oggi su Rai 2: la trama

Domenica 7 settembre, alle 21:00, Rai 2 propone in prima visione assoluta “Il lago della vendetta”, giallo francese che racconta la storia di Lucie: la trama

Come un fulmine ti cambia la vita. Domenica 7 settembre, alle 21:00, Rai 2 propone in prima visione assoluta “Il lago della vendetta”, giallo francese che racconta la storia di Lucie che nel giorno del suo matrimonio perde il marito ucciso da un fulmine. Da quel momento la donna, impaurita, non riesce più a uscire di casa.

Nel giorno dell’anniversario dell’incidente, dopo due anni, i proprietari dell’ostello organizzano un incontro con i superstiti proprio nel luogo dove si era celebrato il matrimonio. Ciascuno dei convenuti ha sviluppato una fobia che deriva dall’essere stati esposti alla furia del fulmine. In quell’incontro accadono altri episodi drammatici che culmineranno con delle morti. Ma chi sarà il colpevole? E soprattutto quale può essere il movente di questi efferati omicidi?

“Il lago della vendetta” (La fulgurèe – Struck by lightning – Francia, 2024), regia Didier Bivel, con Camille Claris, Pierre Perrier, Benjamin Gaitet.