I Folkstone chiudono il loro Delirium Tour con una grande Festa a Bergamo

I Folkstone chiudono il loro Delirium Tour con una grande Festa di fine Tour il 7 settembre al Piazzale degli Alpini di NXT Bergamo

I FOLKSTONE portano sul palco di NXT, in piazzale degli Alpini a Bergamo, il loro DELIRIUM TOUR e lo fanno per un appuntamento speciale, quello che chiude la serie di date estive che li ha visti impegnati sui palchi italiani.

Il 7 settembre, a NXT, nel cuore del capoluogo orobico, andrà in scena una grande festa, per celebrare un’ultima data d’estate del tour che ha segnato il ritorno dei FOLKSTONE sulle scene live e ha accompagnato l’uscita del loro ultimo lavoro in studio, intitolato Natura Morta.

Un evento dedicato ai numerosi fan, che avranno l’occasione di vivere un giorno speciale con la band.

A NXT, infatti, andrà in scena un doppio set: in acustico, alle 18.30 per un aperitivo di saluti e poi, in serata, sul palco principale di Piazzale degli Alpini, esploderà tutta la carica delle sonorità che per i FOLKSTONE sono un marchio di fabbrica.

L’appuntamento prevede formula H20, ovvero, con ingresso gratuito per coloro che arriveranno prima delle ore 20.00. I biglietti per chi volesse raggiungere NXT dopo le ore 20 sono disponibili su Ticketmaster, TicketOne e TicketSMS (prezzo: € 10,00).

Inoltre, il 7 settembre a NXT si cena con i FOLKSTONE. Sarà un momento conviviale che la band condividerà con i fan, con un menu dal sapore speciale, che include portate selezionate proprio dagli stessi FOLKSTONE. Informazioni e prenotazioni su www.nxtbergamo.it.

È uscito lo scorso 21 marzo su tutte le piattaforme di streaming digitale, in formato fisico e in vinile “NATURA MORTA”, il nuovo album dei FOLKSTONE.

“Natura Morta” è un doppio album dall’animo malinconico e sincero, ma anche potente e vibrante di energia. Il disco si arricchisce della partecipazione di importanti featuring con artisti come i Modena City Ramblers in Fragile, Trevor Sadist in Mediterraneo, Daridel in Mala Tempora Currunt e i Punkreas in La Fabbrica dei Perdenti.

La musica si orchestra tra cornamuse, arpa e altri strumenti che, con il loro fascino, evocano tempi lontani. I testi, invece, sono sempre radicati nel qui e nell’ora, pronti a ritrarre scorci d’umanità con un occhio che, più che critico, rimane sensibile dalla prima all’ultima riga. Un ritratto scanzonato e romantico delle nostre vite e del mondo che ci circonda.

Commenta la band a proposito del disco: «La nostra “Natura Morta” è uno sguardo perso nella vita, un senso di disordine mistico ed una dose di disillusione nata da una costante ed autocritica riflessione. Il tutto sempre con il sorriso sulle labbra, sempre consapevoli della quotidiana realtà, così meravigliosa e struggente al tempo stesso. Siamo nell’epoca del materialismo spinto. Il nostro vuole essere un urlo disperatamente romantico».