Formula 1, a Monza Verstappen senza rivali: Leclerc ai piedi del podio

Formula 1: un perfetto Max Verstappen ha vinto il Gp d’Italia a Monza. Le McLaren pasticciano, Leclerc fuori dal podio

Un perfetto Max Verstappen ha vinto il Gp d’Italia a Monza. Lui (quasi) impeccabile, decisamente meno le McLaren. Il pilota della Red Bull infatti, a parte un errore in partenza a cui poi ha posto rimedio, è stato protagonista di una gara senza sbavature. Secondo Lando Norris, terzo Oscar Piastri. All’ombra dei migliori sul circuito di ‘casa’ invece le Ferrari, con Charles Leclerc che non è riuscito a migliorare il quarto posto che aveva anche al momento dello spegnersi dei semafori. Sesto Lewis Hamilton. Insomma, poco da festeggiare per i tifosi delle ‘Rosse’ che hanno affollato gli spalti.

Una gara che ha visto protagoniste anche le comunicazioni via radio. Si diceva del caso di Verstappen, che al via ha spinto nell’erba Norris ed è stato subito invitato dal suo team a dare la prima posizione al pilota britannico facendosi sorpassare. Così è stato. Pochi giri e Max si è ripreso la testa. In chiusura invece il pasticcio McLaren durante una sosta ai box. L’ordine di scuderia ha quindi ristabilito le posizioni precedenti, dicendo a Piastri di fare ripassare davanti Norris, che ha quindi recuperato qualche punto nella corsa al Mondiale nei confronti del compagno-rivale.

Si torna in pista il 19-21 settembre a Baku nel Gp d’Azerbaigian. Questa la classifica Piloti: Piastri 324 punti, Norris 293 e Verstappen 230 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton rispettivamente quinto (163 punti) e sesto (117). Questa la classifica Costruttori: McLaren al comando con 617 punti, Ferrari seconda con 280, terza la Mercedes a quota 260. Red Bull quarta con 239.

