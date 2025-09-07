AMART presenta la nuova campagna pubblicitaria 2025

Per l’edizione 2025 di AMART, la prestigiosa esposizione di antiquariato promossa dall’Associazione Antiquari Milanesi, torna protagonista una comunicazione visiva che affascina, incuriosisce e sorprende

Per l’edizione 2025 di AMART, la prestigiosa esposizione di antiquariato promossa dall’Associazione Antiquari Milanesi (in programma al Museo della Permanente dal 5 al 9 novembre), torna protagonista una comunicazione visiva che affascina, incuriosisce e sorprende. A firmarla, ancora una volta, l’agenzia Frova, Castori e Solcia, che prosegue con coerenza e originalità il percorso creativo avviato nel 2023. Al centro della campagna, resta il claim distintivo di AMART: “Antiquariato. Un piacere contemporaneo.”

Intorno a questa affermazione prende vita un nuovo progetto che gioca con intelligenza su contrasti visivi e semantici: terminologie moderne, spesso legate al linguaggio quotidiano e tecnologico, vengono accostate a opere d’antiquariato di grande pregio, proposte come i loro antesignani storici.

Nascono così sei soggetti visivi raffinati e ironici, in cui antichi arredi, oggetti d’arte e preziosi manufatti dialogano con parole come “happy hour”, “master chef” o “tablet”, dando vita a un cortocircuito creativo capace di esaltare l’attualità dell’antico.

La campagna sarà lanciata a luglio 2025 e si svilupperà su stampa, media digitali, affissioni selezionate e canali social, con l’obiettivo di intercettare e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Con il suo linguaggio visivo distintivo, capace di reinterpretare la tradizione con spirito innovativo, AMART si conferma come un appuntamento centrale nel panorama culturale milanese, in grado di valorizzare la bellezza, la storia e l’intramontabile fascino dell’antiquariato.