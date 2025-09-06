Us Open: in finale sarà di nuovo scontro tra Sinner e Alcaraz

New York dopo Parigi e Londra: sarà ancora una finale Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz agli Us Open 2025

New York dopo Parigi e Londra. Sarà ancora una finale Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro numero 1 al mondo, campione in carica degli Us Open, difenderà la sua leadership contro lo spagnolo che in caso di successo gli ruberà lo scettro e lo scavalcherà nel ranking. Così doveva essere, così tutti volevano. E così sarà.

Non senza fatica per l’altoatesino, che ha dovuto lottare forse più del previsto per avere ragione in semifinale del canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 25. Vittoria in quattro set con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Non è filato tutto liscio per Sinner, che nel secondo set per esempio, nel momento dello strappo decisivo, ha anche subito un parziale di 12 punti a 1. Una cosa che decisamente non capita spesso. In generale, servizio non impeccabile e qualche errore di troppo per Jannik, che però – dopo uno stop richiesto per intervento medico – ha trovato energie nuove e ha lottato comunque punto a punto fino a quello decisivo. Arrivato dopo 3 ore e 21 minuti.

Sinner ha conquistato così il 23esimo successo a New York e il 27esimo consecutivo negli Slam sul cemento. Ora la sfida totale con Alcaraz, che nell’altra semifinale ha battuto invece in tre set Novak Djokovic. Tutto in una notte.

US OPEN, SINNER: STAGIONE INCREDIBILE, HO GIUSTE SENSAZIONI PER FINALE

Quattro Slam 2025, quattro finali per Jannik Sinner. Domenica l’ultimo atto degli Us Open, come è stato già agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon. “Per me è una stagione incredibile, tanta roba” ha detto l’azzurro subito dopo la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime che gli ha aperto le porte della sfida per il trofeo. “È stata una partita pazzesca, molto difficile, contro un avversario che ha alzato decisamente il suo livello di gioco- ha spiegato l’altoatesino- Ho avuto anche qualche problema a livello fisico, ma alla fine tutto bene. Nulla di grave. Nessuna scusa se ho perso un set e nemmeno per la finale con Carlos”.

Già, lo aspetta ancora Alcaraz. Come a Parigi e a Londra. In un confronto che varrà titolo e primo posto nel ranking Atp. “Vediamo come andrà, lui sta giocando molto bene, non ha perso neanche un set. Ma ho le giuste sensazioni” ha concluso Sinner.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)