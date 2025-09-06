Stasera su Rai 4 il gran finale della miniserie “La fortuna”: la trama

Stasera su Rai 4 il finale della miniserie evento “La Fortuna” (2021), thriller internazionale diretto da Alejandro Amenábar: la trama

Sabato 6 settembre, alle 21.20, Rai 4 propone un appuntamento in due puntate con la miniserie evento “La Fortuna” (2021), thriller internazionale diretto da Alejandro Amenábar.

Nell’episodio 3 grazie a Jonas, Alex e Lucìa scoprono che la nave dell’Atlantis ha pattugliato la zona in cui è affondata La Fortuna, ma occorrono altre prove per dimostrare che il tesoro provenga da quel relitto. Inizia uno scontro dove sembra che Frank sia sempre un passo avanti ai propri avversari, finché il Ministero spagnolo della Cultura non trova un alleato inaspettato che sposta gli equilibri della partita.

Nell’episodio 4 inizia il processo tra la società Atlantis e il regno di Spagna. Alex e Lucìa vanno ad Atlanta a dare sostegno a Jonas e, durante la permanenza negli Stati Uniti, sboccia l’amore tra di loro. Susan, avvocato dell’Atlantis, dà del filo da torcere agli spagnoli, con ospiti a sorpresa e altri stratagemmi, ma Jonas riesce a trionfare anche grazie all’aiuto di un benefattore misterioso.