Stasera su Rai 1 l’omaggio per i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri

Il 6 settembre 2025 si celebra un anniversario speciale per il nostro Paese: i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, l’uomo che è riuscito a esportare la Sicilia nel mondo dandole una veste ironica ed esaltandone i tipi e le bellezze. Stasera Rai 1 ne racconta lo straordinario percorso artistico insieme a un parterre di personaggi illustri del mondo letterario, teatrale e cinematografico con “Camilleri 100”, scritto e diretto da Francesco Zippel. Tante le testimonianze raccolte dal docufilm, coprodotto da Rai Documentari, che offre un ritratto dell’uomo, raccontandone il percorso artistico: da Luca Zingaretti e Michele Riondino che sveleranno il dietro le quinte delle serie che li hanno visti protagonisti, a Fiorello che racconterà il rapporto che lo legava a Camilleri. Le nipoti Arianna e Alessandra riveleranno momenti privati, mentre Fabrizio Gifuni e Sergio Rubini ricorderanno gli anni in cui furono suoi studenti in Accademia.