Stasera Rai 5 presenta “La Repubblica di Salò”

Sabato 6 settembre 2025 alle 21:15 su Rai 5 il racconto sulla Repubblica Sociale Italiana – con l’intervento di importanti storici e il racconto di Emanuela Lucchetti dai luoghi degli eventi sviluppato in sei capitoli.

Il primo capitolo, “prigioni”, si concentra sulla nascita della RSI e racconta il passaggio del Mussolini decaduto, tradito dai suoi gerarchi, prigioniero del re sulle montagne del Gran Sasso, al Mussolini capo di un nuovo fascismo e di un nuovo stato, confinato però sulle acque di un lago, circondato e sorvegliato da guardie tedesche, che sembra più subire che perseguire il progetto di un nuovo regime.

Attraverso le voci di protagonisti e testimoni dell’epoca, come il generale Karl Wolf, comandante supremo delle SS in Italia, il colonnello Eugen Dolmann, colonnello delle SS e interprete di Hitler, il generale Renzo Montagna, capo della polizia fascista, e il giornalista Orio Vergani, a cui si aggiungono gli interventi degli storici, il prof. Roberto Chiarini e il prof. Giuseppe Parlato, cercheremo di capire lo spazio di autonomia della Repubblica nei confronti dell’alleato – padrone tedesco, le possibilità e le capacità di manovra di Mussolini, i suoi progetti militari e sociali, il suo stato di salute e le sue reali motivazioni, il ruolo del partito fascista repubblicano e le sue componenti, moderati contro radicali, e la natura del fascismo repubblicano, che vuole ricollegarsi al fascismo delle origini e che si esprime nei 18 punti della carta di Verona.