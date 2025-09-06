Segreti e veleni con “Un vizio di famiglia” stasera su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie segreti e veleni con “Un vizio di famiglia”, film presentato a Venezia nel 2022: la trama

Tensioni familiari, menzogna e differenze sociali. In prima visione su Rai Movie, alle 21.10 di sabato 6 settembre, arriva il film “Un vizio di famiglia” di Sébastien Marnie, trasmesso in occasione della 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Presentato in anteprima nel settembre del 2022 al Festival del Lido, il film è un thriller dai toni cupi e sorprendenti che esplora le dinamiche nascoste e oscure di una famiglia. In una lussuosa villa in riva al mare, Stéphane, una giovane donna che lavora in una fabbrica, si ritrova in una famiglia ricchissima dopo aver rintracciato il padre che non aveva mai conosciuto.

Oltre al padre, un vecchio patriarca malato, nella villa vivono la sua stravagante seconda moglie, la figlia ambiziosa, sua nipote adolescente e una misteriosa cameriera. Tra sospetti, bugie e intrighi, il mistero si infittisce e il male si insinua tra i rapporti familiari. Al centro della vicenda la tensione tra classi sociali e il lato nascosto delle relazioni umane. L’attrice Laure Calamy, che interpreta la protagonista, offre una performance intensa e inquietante, guidando lo spettatore in una storia piena di colpi di scena che sfidano le apparenze. “Un vizio di famiglia” (L’Origine du mal, Francia/Canada, 2022) di Sébastien Marnier, con Laure Calamy, Dominique Blanc, Doria Tillier, Suzanne Clément, Jacques Weber.