“Piedone lo sbirro”, un cult di Bud , oggi su Rai Movie: la trama

Rai Movie propone per la prima serata, alle 21.10, di domenica 7 settembre un classico della commedia poliziesca all’italiana: “Piedone lo sbirro” con Bud Spencer. Campione di nuoto e rugbista prestato al cinema e mai restituito, Bud Spencer è diventato – insieme al collega e amico Terence Hill – un rarissimo esempio di divismo all’italiana: un eroe ironico ma credibile nei panni di inarrestabile paladino del bene.

L’attore qui è alle prese con il primo capitolo di una fortunata serie di film. Rizzo, detto Piedone, combatte la malavita di Napoli. Famoso per la fondamentale bontà d’animo e anche per le maniere forti con le quali tratta i delinquenti, viene osteggiato dal nuovo superiore che, dopo un trattamento “pesante” nei confronti di un criminale, lo destituisce dalla carica. Piedone, però, non si arrende e, dopo aver debellato una pericolosa banda di spacciatori, viene reintegrato con tutti gli onori. Regia di Steno, con Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin, Enzo Cannavale.