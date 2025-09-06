L’oroscopo di oggi, sabato 6 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, sabato 6 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Devi cercare di fare cose nuove, non stancarti troppo. In questo periodo discutere è facile, ti senti prigioniero e vorresti evadere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi avrai molte situazioni dalla tua parte. Nel pomeriggio migliora l’umore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi la tensione è alta. Serata piuttosto nervosa, agitata, evita conflitti inutili.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La forma fisica lascia un po’ a desiderare, devi renderti conto che ogni tanto è importante fermarsi. In amore se qualcuno non ha dato risposte certe, potresti anche dire basta, non rimpiangere il passato.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non ritenerti superiore agli altri. Oggi è meglio non fare confusione…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Tra oggi e domani cerca di programmare qualche evento tranquillo, il tuo animo è agitato e i rapporti sentimentali, da questo punto di vista, pagano pegno.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un oroscopo più valido per le avventure e gli incontri stagionali che per le promesse di amore eterno. Occasioni interessanti. Hai voglia di metterti in gioco!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Lo Scorpione è decisamente tra i segni che potrà far di più. Nuovi interessi culturali e sociali, è un periodo di grande risveglio. Giornata favorita.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Si potrebbe accentuare la voglia di discutere, ma anche la tendenza a vivere i sentimenti con troppa gelosia. Aspetta momenti migliori prima di metterti in una condizione di stress esagerato.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Qualche improvvisa infatuazione non è esclusa: è un buon momento per parlare, per chiarire e, soprattutto, per superare qualche incomprensione nata nel corso delle ultime settimane.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai una gran voglia di agire e potrai operare in ambienti diversi. E’ tempo per le coppie di lunga data di fare scelte per la vita.