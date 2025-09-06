L’oroscopo di oggi, sabato 6 settembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 6 settembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Devi cercare di fare cose nuove, non stancarti troppo. In questo periodo discutere è facile, ti senti prigioniero e vorresti evadere.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi avrai molte situazioni dalla tua parte. Nel pomeriggio migliora l’umore.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Oggi la tensione è alta. Serata piuttosto nervosa, agitata, evita conflitti inutili.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
La forma fisica lascia un po’ a desiderare, devi renderti conto che ogni tanto è importante fermarsi. In amore se qualcuno non ha dato risposte certe, potresti anche dire basta, non rimpiangere il passato.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non ritenerti superiore agli altri. Oggi è meglio non fare confusione…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Tra oggi e domani cerca di programmare qualche evento tranquillo, il tuo animo è agitato e i rapporti sentimentali, da questo punto di vista, pagano pegno.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Un oroscopo più valido per le avventure e gli incontri stagionali che per le promesse di amore eterno. Occasioni interessanti. Hai voglia di metterti in gioco!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Lo Scorpione è decisamente tra i segni che potrà far di più. Nuovi interessi culturali e sociali, è un periodo di grande risveglio. Giornata favorita.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Si potrebbe accentuare la voglia di discutere, ma anche la tendenza a vivere i sentimenti con troppa gelosia. Aspetta momenti migliori prima di metterti in una condizione di stress esagerato.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Qualche improvvisa infatuazione non è esclusa: è un buon momento per parlare, per chiarire e, soprattutto, per superare qualche incomprensione nata nel corso delle ultime settimane.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Hai una gran voglia di agire e potrai operare in ambienti diversi. E’ tempo per le coppie di lunga data di fare scelte per la vita.